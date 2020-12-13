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Chord Kunci Gitar Lagu Aku Ikhlas Aftershine Ft Damara De
Chord gitar lagu Aku Ikhlas Aftershine Ft Damara De, Lagu Jawa Populer, Lagu Aftershine
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar lagu Aku Ikhlas Aftershine Ft Damara De.
Lagu tersebut diciptakan Andika Permana Putra dan dipopulerkan Aftershine Ft Damara De.
Lagu Aku Ikhlas dirilis di YouTube pada Mei 2020.
Berikut Chord gitar lagu Aku Ikhlas
Intro : C F C G
C Cmaj7 F
aku.. nglakoni kabeh iki
Fm C
ikhlas seko ning ati
G
nggo sliramu..
C Cmaj7 F
duh kang mas.. sepurane yen aku
Fm C
nggawe loro atimu
Am Dm
aku.. ora menghargai
G
koe sing gemati..
F G
yowes rapopo.. rasah digetuni..
Em Am
cukup aku ngerti perjuanganku
A Dm G
dadi esemmu.. ning uripmu..
Reff :
F G Em
sak jembare segoro
Am Dm E
aku ikhlas yen akhire
Am A
kudu nompo loro iki
F G Em Am
tu..lung ojo koe ninggalke aku
Dm G C
a..ku.. pe..ngen ning sandingmu..
Musik : Dm G Em Am
Dm E Am A
F G Em Am
Dm G C
F G
yowes rapopo.. rasah digetuni
Em Am
cukup aku ngerti perjuanganku
A Dm G
dadi esemmu.. ning uripmu..
Reff :
F G Em
sak jembare segoro
Am Dm E
aku ikhlas yen akhire
Am A
kudu nompo loro iki
F G Em Am
tu..lung ojo koe ninggalke aku
Dm G C
a..ku.. pe..ngen ning sandingmu..
F G
pancen iki dalane
Em
aku raiso nompo
Am Dm
aku wis iso nerimo
G C
tapi aku sing ora lilo
F G
pengenmu ke..pie
Em Am
pengenku nyanding koe
Dm
wes lalekke aku
G C
tak cobo nompo anane..
F
mungkin wis takdire
G
kudu dikuatke
C G Am
nompo.. kenyataane
Dm
aku ro koe..
G C
pancen.. dudu jodone..
Outro : F Dm G C
Chord gitar lagu Aku Ikhlas
Lirik Lagu Aku Ikhlas
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