Chord Kunci Gitar Lagu Aku Ikhlas Aftershine Ft Damara De

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar lagu Aku Ikhlas Aftershine Ft Damara De.

Lagu tersebut diciptakan Andika Permana Putra dan dipopulerkan Aftershine Ft Damara De.

Lagu Aku Ikhlas dirilis di YouTube pada Mei 2020.

Berikut Chord gitar lagu Aku Ikhlas

Intro : C F C G

C Cmaj7 F

aku.. nglakoni kabeh iki

Fm C

ikhlas seko ning ati

G

nggo sliramu..

C Cmaj7 F

duh kang mas.. sepurane yen aku

Fm C

nggawe loro atimu

Am Dm

aku.. ora menghargai

G

koe sing gemati..

F G

yowes rapopo.. rasah digetuni..

Em Am

cukup aku ngerti perjuanganku

A Dm G

dadi esemmu.. ning uripmu..

Reff :

F G Em

sak jembare segoro

Am Dm E

aku ikhlas yen akhire

Am A

kudu nompo loro iki

F G Em Am

tu..lung ojo koe ninggalke aku

Dm G C

a..ku.. pe..ngen ning sandingmu..

Musik : Dm G Em Am

Dm E Am A

F G Em Am

Dm G C

F G

yowes rapopo.. rasah digetuni

Em Am

cukup aku ngerti perjuanganku

A Dm G

dadi esemmu.. ning uripmu..

Reff :

F G Em

sak jembare segoro

Am Dm E

aku ikhlas yen akhire

Am A

kudu nompo loro iki

F G Em Am

tu..lung ojo koe ninggalke aku

Dm G C

a..ku.. pe..ngen ning sandingmu..

F G

pancen iki dalane

Em

aku raiso nompo

Am Dm

aku wis iso nerimo

G C

tapi aku sing ora lilo

F G

pengenmu ke..pie

Em Am

pengenku nyanding koe

Dm

wes lalekke aku

G C

tak cobo nompo anane..

F

mungkin wis takdire

G

kudu dikuatke

C G Am

nompo.. kenyataane

Dm

aku ro koe..

G C

pancen.. dudu jodone..

Outro : F Dm G C