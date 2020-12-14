Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Nilailah Aku Kangen Band, Pacarku Tolong Dengarkan Aku
Chord gitar Nilailah Aku dinyanyikan Kangen Band, serta lirik lagu Nilailah Aku dalam kunci gitar atau chord Kangen Band
youtube.com
Chord Gitar Lagu Nilailah Aku Kangen Band, Lirik Lagu Nilailah Aku
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Nilailah Aku dinyanyikan Kangen Band.
Termasuk, lirik lagu Nilailah Aku dalam kunci gitar atau chord Kangen Band.
Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Pedih Last Child, Engkau yang Sedang Patah Hati
Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada Blackout
**
A F#m Bm E 2x
A Bm
Pacarku yang baik dengarkanlah aku
D E A
janganlah engkau selalu marah-marah padaku
A Bm
pacarku yang baik permintaan hati
D E A
janganlah engkau selalu ingin menang sendiri
F#m C#m
nilailah aku sesuka hatimu
D A
agar kau tak meninggalkan aku
F#m C#m
nilailah aku sesuka hatimu
Tags
chord gitar
chord dan lirik
Chord Gitar dan Lirik Lagu
chord lagu
chord gitar Nilailah Aku
Lagu Kangen Band
chord Kangen Band
Kangen Band chord
Lirik Lagu Nilailah Aku
kunci gitar Nilailah Aku
Pacarku yang Baik Dengarkanlah Aku
Pacarku Tolong Dengarkan Aku
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Chord Gitar
|Chord Gitar dan Lirik Bintang di Surga Peterpan, Bagai Bintang di Surga dan Seluruh Warna
|Chord Gitar Lagu Bojo Galak Dicover Nella Kharisma
|Chord Kunci Gitar Lagu Aku Ikhlas Aftershine Ft Damara De
|Chord Gitar Lagu Semua Tak Sama Padi
|Chord Gitar Lagu A New Day Has Come Celine Dion, Lirik Lagu A New Day Has Come
Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung