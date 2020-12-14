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Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Nilailah Aku Kangen Band, Pacarku Tolong Dengarkan Aku

Chord gitar Nilailah Aku dinyanyikan Kangen Band, serta lirik lagu Nilailah Aku dalam kunci gitar atau chord Kangen Band

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Chord Gitar Lagu Nilailah Aku Kangen Band, Lirik Lagu Nilailah Aku 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Nilailah Aku dinyanyikan Kangen Band.

Termasuk, lirik lagu Nilailah Aku dalam kunci gitar atau chord Kangen Band.

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A F#m Bm E 2x
               A              Bm
Pacarku yang baik dengarkanlah aku

                 D E          A
janganlah engkau selalu marah-marah padaku

             A               Bm
pacarku yang baik permintaan hati

                 D         E            A
janganlah engkau selalu ingin menang sendiri

F#m            C#m
nilailah aku sesuka hatimu

 D                    A
agar kau tak meninggalkan aku

F#m            C#m
nilailah aku sesuka hatimu

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Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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