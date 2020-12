Chord Gitar Lagu Aida Delon, Lirik Lagu Aida

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Aida dinyanyikan Delon.

Termasuk, lirik lagu Aida dalam kunci gitar atau chord Delon.

[Intro]

F Gm A# C F Gm

[Verse 1]

F Gm

Aida, tak sengaja menemukanmu

C F Gm

Ku merasa, tertunduk hati padamu

F Gm

Oh aida, aku pun tak punya alasan

C F

Setiap hari, semakin ku cinta kamu

[Chorus]

A# C Am Dm

Karena cintaimu adalah takdirku

Gm C F F7

Jadikanlah aku pendamping hidupmu

A# C Am Dm

Karena cintaimu membahagiakanku

Gm C F

Muara hidupku itu kamu

[Re-Intro]

F Gm A# C F Gm

[Verse 2]

F Gm

Aida, sederhanamu yang membuat

C F Gm

Ku semakin, tergila-gila padamu

F Gm

Oh aida, sungguh ku benar-benar yakin

C F

Kau satunya, yang melengkapi hidupku

[Chorus]

F7 A# C Am Dm

Karena cintaimu adalah takdirku

Gm C F F7

Jadikanlah aku pendamping hidupmu

A# C Am Dm

Karena cintaimu membahagiakanku

Gm C F

Muara hidupku itu kamu

[Interlude]

Gm C Am Dm Gm C F

[Chorus]

F7 A# C Am Dm

Karena cintaimu adalah takdirku

Gm C F F7

Jadikanlah aku pendamping hidupmu

A# C Am Dm

Karena cintaimu membahagiakanku

Gm C Am Dm

Muara hidupku itu kamu

A# C Am Dm

Karena cintaimu adalah takdirku

Gm C Am Dm

Jadikanlah aku pendamping hidupmu

A# C Am Dm

Karena cintaimu membahagiakanku

Gm C F

Muara hidupku itu kamu...

[Outro]

F Gm A# C F

