Chord Gitar Lagu Beautiful Crush (OST Goblin), Lirik Lagu Beautiful

[Intro] : A# Dm Cm

D#-A# (Fast)

A# Dm Gm A#

[Verse]

D#

It's a beautiful life

Gm Cm D#

Nan neoui gyeote isseulge..

Fm

It's a beautiful life

D# A#

Neoui dwie seo isseulge

[Bridge]

D# Gm

Beautiful love, aa haa haaa

Cm G#

Haneulalae neowa issdamyeon

Fm D# A#

Sumswineungeosmaneulodo joha

[Chorus]

D# A#

It`s a beautiful life, beautiful day

Cm G#

Neoui gieogeseo naega saltende

D# G

Beautiful life, beautiful day

Cm - A# F

Nae gyeoteseo meomulleojwo

Fm D#

Beautiful my love, haaa

G# D#

Beautiful your heart, haaa

[Harmony]

D# A# Cm

It's a beautiful life, haaa haaa..

A# A# F Gm F

It's a beautiful life, haaa haaa..

[Verse 2]

D#

It's a beautiful life

Gm Cm D#

Eonjena neol jikyeojulge..

Fm

It's a beautiful life

D# A#

Naege gidaelsuga issge

[Bridge 2]

D# Gm

Beautiful love, aa haa haaa

Cm G#

Neoui nunmul neoui misodo

Fm D# A#

Gyeoteseo hamkke hal su issdolog