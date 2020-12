Chord Gitar Lagu Belum Ada Judul Iwan Fals, Lirik Lagu Iwan Fals

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Belum Ada Judul dinyanyikan Iwan Fals.

Intro : C..F..C..F..C..

C G/B Am

Pernah kita sama-sama susah

F G

terperangkap di dingin malam

C G/B Am

terjerumus dalam lubang jalanan

F G

digilas kaki sang waktu yang sombong..

Am F G C

Terjerat mimpi yang indah..lelah…

C G/B Am

Pernah kita sama-sama rasakan

F G

panasnya mentari hanguskan hati

C G/B Am

sampai saat kita nyaris tak percaya

F G

bahwa roda nasib memang berputar..

Am F G C

sahabat masih ingatkah.. kau…

Reff:

Dm C Bb Am

Sementara hari terus berganti

Dm C Bb Am

engkau pergi dengan dendam membara

G

di hati…

Musik : C G/B F..

C Em F..

C G/B Am..F..G..

C G/B Am

Cukup lama aku jalan sendiri

F G

tanpa teman yang sanggup mengerti

C G/B Am

hingga saat kita jumpa hari ini

F G

tajamnya matamu tikam jiwaku

Am F G C

kau tampar bangkitkan aku..sobat…

Reff:

Dm C Bb Am

Sementara hari terus berganti

Dm C Bb Am

engkau pergi dengan dendam membara

G

di hati…

Outro: C G/B Am..F..G..

C G/B Am..F..G..

F C

