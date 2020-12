Chord Gitar Lagu Day and Night Jung Seung Hwan, Lirik Lagu Day and Night

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Day and Night dinyanyikan Jung Seung Hwan.

Termasuk, lirik lagu Day and Night dalam kunci gitar atau chord Jung Seung Hwan.

[Intro]

Eb Gm C Ab C Fm Bb

[Verse 1]

Eb

Janjanhan ullimieotji

Neul eoduwotdeon

Ab C Fm

Nae sesange bichi naeryeotji

Bb

Neon geugeol alkka

Eb

Ttaeroneun silbaram gachi

Mundeuk tteoolla

Ab C Fm

Miso jinneun yet chueok gachi

Bb

Neon naege wasseo

[Chorus]

Eb

Day & Night

C

Urin geu georimankeum

Ab C Fm Bb7

Meon gireul dora mannajin geol

Eb

Kkok ango sipeo

C Fm

Ne jichin haruga

Bb Eb Gm Cm

Swil su inneun

Abm Eb Gm C Fm Bb

Kkok nayeosseumyeon hae

[Verse 2]

Eb G Cm

Gakkeumeun uulhaejyeotji

Eb7

Malhal su eopseo

Ab C Fm

Nae mam sogen biga naeryeotji

Bb

Neon arasseulkka

Eb

Neol ilneun kkumeul hemaeda

C Fm

Kkaemyeon gipeun hansum geu dwiro

Bb

Gaseum aryeowa

[Chorus]

Eb

Day & Night

C

Gojak geu georimankeum

Ab C Fm Bb

Meon neoreul bomyeo apahago

Eb

Sumaneun bamgwa

C Fm

Deo maneun nat dongan

Bb7

Saranghan nareul

Abm Eb

Ara jugireul

Abm Eb

Malhae jugireul

C Fm

Haega tteugi baro jeon saebyeogi

Bb Eb

Gajang eoduun georago

[Chorus]

Eb Eb7

Oh Day & Night

Geu georimankeum

Ab C Fm Bb7

Meon gireul dora mannajin geol

Eb

Kkok ango sipeo

C7 Fm

Ne jichin haruga

C Fm Bb Eb C Ab C Fm Bb Eb C7 Fm Bb Eb

Swil su inneun got

Abm Eb

Kkok nayeosseumyeon hae

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Day and Night - Jung Seung Hwan, OST Drakor Start Up

Itulah, chord gitar Day and Night dinyanyikan Jung Seung Hwan, serta lirik lagu Day and Night dalam kunci gitar atau chord Jung Seung Hwan. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)