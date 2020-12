Chord Gitar Lagu Kangen Biru Band, Lirik Lagu Kangen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kangen dinyanyikan Biru Band.

Termasuk, lirik lagu Kangen dalam kunci gitar atau chord Biru Band.

**

C Am F G C G

*

C Am

bulan temani aku

F G C G

malam ini diriku sendiri..

#

C Am

aku merindukanmu

F G C G

sungguh aku kangen sama kamu

Am G

i miss you..aku rindu kamu

* Reff

C Am

izinkanlah aku tuk mencintamu

F G C G

memberikan kasih sayangku

C Am

berikanlah aku tulus cintamu

F G C G

yang terdalam dari hatimu

*

C Am

bulan temani aku

F G C G

malam ini diriku sendiri

C Am F G C G



#

C Am

aku merindukanmu

F G C G

sungguh aku kangen sama kamu..

Am G

i miss you..aku rindu kamu

* Reff