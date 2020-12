Chord Gitar Lagu The Moon Song Karen O, Lirik Lagu The Moon Song

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar The Moon Song dinyanyikan Karen O.

Termasuk, lirik lagu The Moon Song dalam kunci gitar atau chord Karen O.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Dalan Liyane Hendra Kumbara, Lirik Lagu Dalan Liyane

Baca juga: Chord Gitar Lagu Melukis Senja Budi Doremi, Lirik Lagu Budi Doremi

[Intro]



Dm G C



[Verse 1]



Dm G C

I'm lying on the moon

Dm G C

My dear, I'll be there soon

Dm G C

It's a quiet starry place

Dm G

Time's we're swallowed up

Fmaj7 Fm C

In space we're here a million miles away



[Verse 2]



Dm G C

There's things I wish I knew

Dm G C

There's no thing I keep from you

Dm G C

It's a dark and shiny place

Dm G

But with you my dear

Fmaj7 Fm C

I'm safe and we're a million miles away



[Verse 3]



Dm G C

We're lying on the moon

Dm G C

It's a perfect afternoon

Dm G C

Your shadow follows me all day

Dm G F

Making sure that I'm okay and

Fm C

We're a million miles away

Itulah, chord gitar The Moon Song dinyanyikan Karen O, serta lirik lagu The Moon Song dalam kunci gitar atau chord Karen O.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)