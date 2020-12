Ilustrasi YouTube down. Laman YouTube Down Sore Ini, Belum Ada Penjelasan Resmi.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Platform video yang sedang tenar saat ini, YouTube mengalami masalah alias down.

Pantauan Tribunlampung.co.id pada Senin (14/12/2020), laman www.youtube.com tak bisa dibuka.

"Something went wrong," begitu bunyi peringatan yang disampaikan saat membuka laman tersebut.

Tak hanya laman www.youtube.com, aplikasi YouTube pun tak bisa diakses.

Baca juga: Putri Mayangsari Buka Suara soal Isu Hubungan Asmara Ibunya dengan Artis Adi Firansyah

Baca juga: Pengakuan Mantan Kekasih Hadiri Pesta Pernikahan hingga Membuat Pengantin Wanita Pingsan

Baca juga: Biaya Tol dari Jakarta ke Puncak via Tol Jagorawi, Siapkan Kartu e-Toll

"There was a problem with the server [503]," bunyi peringatannya.

Belum diketahui pasti penyebab YouTube down kali ini.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan dari pihak YouTube.

Beberapa waktu lalu laman YouTube juga sempat mengalami down.

Sejumlah pengguna melaporkan YouTube mengalami error pagi ini, Kamis (12/11/2020).

Aplikasi mobile memang bisa terbuka, tapi video tak bisa diputar.