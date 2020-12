Chord Gitar Lagu Ada Rindu Untukmu Pance Pondaag, Lirik Lagu Ada Rindu Untukmu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ada Rindu Untukmu dinyanyikan Pance Pondaag.

Intro : C F C G C

C F G C

C G Am

Kapan lagi kita berbincang

G C

Dan berterus terang

F G C -G

Kapan kapankah lagi..

C G Am

Kurasakan sunyi mencekam

G C

Hatipun tersiksa

F G C

Ada rindu untukmu..

Reff:

F G C

Seputih gaunmu kekasih

G C F

Begitu hatiku

G C G-C

Tak ingin kau jauh dariku

F G C

Lembutnya sinar dimatamu

F

Sayang.... (sayang)

C

Kau begitu seadanya

G C G

Namun bergetar sendu hati ini..

Musik : C G Am Em

F C Dm G

C G Am Em

F C G..C F G

Ulang dari awal - Reff

Reff end:

F G C

Seputih gaunmu kekasih

G C F

Begitu hatiku

G C G-C

Tak ingin kau jauh dariku

F G C

Lembutnya sinar dimatamu

F

Sayang.... (sayang)

C

Kau begitu seadanya

G

Namun bergetar sendu

F G C

hati ini.. hati ini

F G C

Sayang...hati ini..

