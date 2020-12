Chord Gitar Lagu Ajur Ndarboy Genk, Lirik Lagu Ajur 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ajur dinyanyikan Ndarboy Genk.

Termasuk, lirik lagu Ajur dalam kunci gitar atau chord Ndarboy Genk.

(Intro) C CMaj7 C7 F..

Dm G Em Am

Bb G..

C G Am Em

ku dengar.. cerita buruk tentangmu

F Dm G

tapi.. ku tak percaya..

C G Am Em

hatiku.. tlah buta mencintaimu

F Dm G

terus kau sakiti.. aku tak peduli..

Dm Em

segala kesalahanmu..

F G C

telah ku maafkan..

Dm Em

maaf aku tak kuasa..

F G

bila harus berjuang.. sendirian..

(Chorus)

C G

aku memilih pergi..

Am Em

dengan luka dihati..

F C

pastikan ada.. air mata..

F G

penyesalan yang tertunda..

C G

jangan harap kembali..

Am Em

mengulang kisah ini..

F Em Am

biarlah cinta perlahan luntur..

Bb

telah ku kubur..

G C

semua kenangan ini.. hancur..

(Int.) Gm A Dm Fm

C Am G..

Gm A Dm Fm

C Am Bb G G-G G-G G..

C G Am Em

hatiku.. tlah buta mencintaimu

F Dm G

terus kau sakiti.. aku tak peduli..

Dm Em

segala kesalahanmu..

F G C

telah ku maafkan..

Dm Em

maaf aku tak kuasa..

F G

bila harus berjuang.. sendirian..

(Chorus)

C G

aku memilih pergi..

Am Em

dengan luka dihati..

F C

pastikan ada.. air mata..

F G

penyesalan yang tertunda..

C G

jangan harap kembali..

Am Em

mengulang kisah ini..

F Em Am

biarlah cinta perlahan luntur..

Bb

telah ku kubur..

G C

semua kenangan ini.. hancur..

G

(ho'a ho'e..)

C G

aku memilih pergi..

Am Em

dengan luka dihati..

F C

pastikan ada.. air mata..

F G

penyesalan yang tertunda..

C G

jangan harap kembali..

Am Em

mengulang kisah ini..

F Em Am

biarlah cinta perlahan luntur..

Bb

telah ku kubur..

Dm Em

hoo.. telah ku kubur..

F G C

semua kenangan ini.. hancur..

F G C

hubungan awak dewe saiki.. ajur..

