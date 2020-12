Chord Gitar Lagu All Alone DAY6, Lirik Lagu All Alone

Ilustrasi. Chord All Alone dinyanyikan DAY6, serta lirik lagu All Alone.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar All Alone dinyanyikan DAY6.

Termasuk, lirik lagu All Alone dalam kunci gitar atau chord DAY6.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Dalan Liyane Hendra Kumbara, Lirik Lagu Dalan Liyane

Baca juga: Chord Gitar Lagu Melukis Senja Budi Doremi, Lirik Lagu Budi Doremi

[Verse 1]

F

Am Em

nan oerobji ana

Am D F

bamhaneure daego himeopshi malhae

G

oneureun gwaenchana

C

rago naege doemureojuneun deuthae

[Pre-Chorus]

Fm G# A#

(Ooh~) harureul machigo dorawa

Em A C

(Ooh~) sugohaesseo hago anajul

Fm G# A#

(Ooh~) nugungaga isseojwosseumyeon

G Am Dm G

jogettan saenggageul haneun jigeumdo

[Chorus]

C C7M C7 C6

hon.. ja.. ya~

F Dm G

oneuldo dalbit arae

C C7M C7 C6

hon.. ja.. ya~

F G Am Dm

chagaun bam gonggimani

Dm G C

nae gyeote isseo

[Verse 2]

F G

sashil nan oerowo

C

daedab eopneun jeo bamhaneuri miwo

[Pre-Chorus]

Fm G# A#

(Ooh~) naeil achime nagal ttaemyeon

Em A

(Ooh~) oneuldo himnaerago haejul

Fm G# A#

(Ooh~) nugungaga isseojwosseumyeon

G Am Dm G

jogettan saenggageul haneun jigeumdo

[Chorus]

C C7M C7 C6

hon.. ja.. ya~

F Dm G

oneuldo dalbit arae

C C7M C7 C6

hon.. ja.. ya~

F G Am Dm

chagaun bam gonggimani

Dm G C

nae gyeote isseo

[Bridge]

Fm A#

naega chatneun geu nugungado

G Am

gateun bamhaneureul

Dm G

bogo itgetji

[Chorus]

C C7M C7 C6

hon.. ja.. ya~

F Dm G

oneuldo dalbit arae

C C7M C7 C6

hon.. ja.. ya~

F G Am Dm

chagaun bam gonggimani

Dm G C

nae gyeote isseo

Itulah, chord gitar All Alone dinyanyikan DAY6, serta lirik lagu All Alone dalam kunci gitar atau chord DAY6.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)