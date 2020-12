Chord Gitar Lagu Anak Zaman Iwan Fals, Lirik Lagu Anak Zaman 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Anak Zaman dinyanyikan Iwan Fals.

Termasuk, lirik lagu Anak Zaman dalam kunci gitar atau chord Iwan Fals.

intro : Dm Am 8

x

Dm G Am

aku tanamkan benih hidup

Dm G Am

aku sirami dengan doa

Dm Am G

tumbuh tumbuhlah pohon kehidupan

Dm Am G

mekar mekarlah bunga harapan

musik : Dm Am 4

x

Dm G Am

burung terbang menelan bintang

Dm G Am

dingin mencekam menakutkan

Dm Am G

bunga bunga api menari nari

Dm Am G

waspada waspadalah pancaroba

reff

C G C G

hari baru telah datang

Dm C F G

bunga bunga masa depan

C G C G

telah datang perubahan

Dm C F G

bintang bintang anak zaman

C G C G

hari baru telah datang

Dm C F G

bunga bunga masa depan

C G C G

telah datang perubahan

Dm C F G

bintang bintang anak zaman

C G C G

hari baru telah datang

Dm C F G

bunga bunga masa depan

C G C G

telah datang perubahan

Dm C F G

bintang bintang anak zaman

outro : Dm Am 2x

Itulah, chord gitar Anak Zaman dinyanyikan Iwan Fals, serta lirik lagu Anak Zaman dalam kunci gitar atau chord Iwan Fals. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)