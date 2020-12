Chord Gitar Lagu Angin Malam Chrisye, Lirik Lagu Angin Malam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Angin Malam dinyanyikan Chrisye.

Termasuk, lirik lagu Angin Malam dalam kunci gitar atau chord Chrisye.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tepung Kanji Syahiba Saufa, Lirik Lagu Tepung Kanji

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Tentang Kita Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu

Intro : C G Am E F G D G

C G Am E F Angin malam semerbak wangi bunga C D G Dalam hening khayalan asmara C G Am E F Hatiku rawan menanti kehadiran C G C Dewi malam pancaran bahagia

Reff:

C G E Am Ku ingin selamanya G D G Mendambakan khayalku tuk kau juwita C G E Am Dalam hening dalam lamunan G D G Menanti datangmu dewi malam

Music: C G Am E F G D G C G Am E F Angin malam semerbak wangi bunga C D G Berkelana membisikkan kata C G Am E F Dua insan bercumbu berpelukkan C G C Penuh kasih gelora asmara

Reff:

C G E Am Ku ingin selamanya G D G Mendambakan khayalku tuk kau juwita C G E Am Dalam hening dalam lamunan G D G Menanti datangmu dewi malam





Itulah, chord gitar Angin Malam dinyanyikan Chrisye, serta lirik lagu Angin Malam dalam kunci gitar atau chord Chrisye.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)