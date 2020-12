Chord Gitar Lagu Bicara The Overtunes ft Monita, Lirik Lagu Bicara 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bicara dinyanyikan The Overtunes ft Monita.

Termasuk, lirik lagu Bicara dalam kunci gitar atau chord The Overtunes ft Monita.

[Intro:]

F Bb

F Bb

F C

Sudah berapa lama

Dm C Bb C F

Aku menunggu jawaban darimu

F C

Sampaikah kepadamu

Dm C Bb

Kata-kata yang kurangkaikan

G C

Agar kau tahu perasaanku

F

Yang telah lama terpendam

C C7

Inilah yang kurasakan

[Chorus:]

F A Dm

Jangan hanya bicara

F7 Bb

Ku tak perlu kata-kata

Bbm F C

Tuk mengerti yang kau rasakan

F A Dm

Karena ku hanya butuh

F7 Bb

Separuh hatimu

F

Di dalam hidupku

Gm C

Tuk buatku bahagia

[Inter:]

F Bb F Bb

F C

Sebut yang kau inginkan

Dm C Bb C F

Apapun itu kan kuberikan untukmu

F C

Andai kau bersamaku

Dm F7 Bb

Di tempat dan waktu yang sama

G C

Kau akan tahu perasaanku

F

Yang telah lama terpendam

C C7

Inilah yang kurasakan

[Chorus:]

F A Dm

Jangan hanya bicara

F7 Bb

Ku tak perlu kata-kata

Bbm F C

Tuk mengerti yang kau rasakan

F A Dm

Karena ku hanya butuh

F7 Bb

Separuh hatimu

F

Di dalam hidupku

Gm C

Tuk buatku bahagia

Dm C F

Semenjak kau ada di sini

Bb Dm C

Ku mengerti betapa ku membutuhkanmu

Dm C

Bila kataku tak cukup

Bb

Tuk buatmu mengerti

C

Izinkan ku bertemu lagi denganmu

[Outro:]

F Bb F Bb

