Chord Gitar Lagu Cinta Bersemi Kembali Dadali, Lirik Lagu Cinta Bersemi Kembali

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta Bersemi Kembali dinyanyikan Dadali.

Termasuk, lirik lagu Cinta Bersemi Kembali dalam kunci gitar atau chord Dadali.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tepung Kanji Syahiba Saufa, Lirik Lagu Tepung Kanji

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Tentang Kita Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu

[into] C

C Em

kenangan indah saat bersamamu

F G

saat kau ada di sampingku

C Em

kini semua terulang kembali

F C G

masa-masa terindah bersamamu

[chorus]

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta yang dulu bersemi kembali

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta pada mantan kekasihku

C Em

cinta yang pernah ada di hatiku

F C G

kini tlah hadir kembali di jiwaku

C Em

mungkinkah semua terulang kembali

F Fm

ku ingin engkau seperti dulu

Em Am Em Am

ku rasa ku tlah jatuh cinta

F G

kepada dirimu

[chorus]

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta yang dulu bersemi kembali

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta pada mantan kekasihku

[solo] Am Em F C G

Am Em F Fm

Em Am Em Am

ku rasa ku tlah jatuh cinta

F G

kepada dirimu

[chorus]

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta yang dulu bersemi kembali

C Em

aku jatuh cinta lagi

Am F G

cinta pada mantan kekasihku

[outro] C F Am G

C F Am G C

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul CHORD GITAR Cinta Bersemi Kembali - Dadali, Kunci Lagu dari C Mudah Dimainkan

Itulah, chord gitar Cinta Bersemi Kembali dinyanyikan Dadali, serta lirik lagu Cinta Bersemi Kembali dalam kunci gitar atau chord Dadali. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)