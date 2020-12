Chord Gitar Lagu Cuz I Love You Lizzo, Lirik Lagu Cuz I Love You

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cuz I Love You dinyanyikan Lizzo.

lirik lagu Cuz I Love You dalam kunci gitar atau chord Lizzo.

[Refrain]

Ab G Gb F Gb G

I'm crying cause I love you, oh

Ab G Gb F Gb G

(Ya ya ya, ya ya, ya ya)



[Verse 1]

Ab

Never been in love before

Ab G Gb

What the fuck are fucking feelings yo?

F

Once upon a time, I was a ho

F Gb G

I don't even wanna ho no mo'

Ab

Got you something from the liquor store

Ab G Gb

Little bit of Lizzo and some Mo

F

Tryna open up a little more

F6

Sorry if my heart a little slow



[Chorus]

Db6 Db7

I thought that I didn't care

Dbm6 Dbm7

I thought I was love-impaired

Ab G Gb

But baby

F7

Baby

Bbm7 Ab/C Db Bb7/D Eb6

I don't know what I'm gon' do- o- o



[Refrain]

Ab G Gb F Gb G

I'm crying cause I love you, oh

Ab G Gb F Gb G

(Ya ya ya, ya ya, ya ya)



[Verse 2]

Ab

Got me standing in the rain

Ab G Gb

Gotta get my hair pressed again

F

I would do it for you all, my friend

F Gb G

Ready baby? Will you be my man?

Ab

Wanna put you on a plane

Ab G Gb

Fly you out to wherever I am

F

Catch you on the low, I was ashamed

F6

Now I'm crazy, about to 'tatch your name



[Chorus]

Db6 Db7

I thought that I didn't care

Dbm6 Dbm7

I thought I was love-impaired

Ab G Gb

But baby

F7

Baby

Bbm7 Ab/C Db Bb7/D Eb6

I don't know what I'm gon' do- o- o



[Refrain]

Ab G Gb F Gb G

I'm crying cause I love you, oh

Ab G Gb F Gb G

I'm crying, hey



[Chorus]

Db6 Db7

I thought that I didn't care

Dbm6 Dbm7

I thought I was love-impaired

Ab G Gb

But baby

F7

Baby

Bbm7 Ab/C Db Bb7/D Eb6

I don't know what I'm gon' do- o- o



[Refrain]

Ab G Gb F Gb G

I'm crying cause I love you, oh

Ab G Gb F Gb G

I'm crying

Ab G Gb F Gb G

I'm crying

Ab G Gb

I'm crying



I'm...

[Outro]

Ab Eb E F

Db Eb E

B Bb

Gb



I'm crying cause I love you

chord gitar Cuz I Love You dinyanyikan Lizzo, serta lirik lagu Cuz I Love You dalam kunci gitar atau chord Lizzo.

