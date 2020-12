Chord Gitar Lagu Ervina Vagetoz, Lirik Lagu Ervina 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ervina dinyanyikan Vagetoz.

Termasuk, lirik lagu Ervina dalam kunci gitar atau chord Vagetoz.

Dm Am A# C F C

F Dm

ervina kau adalah cinta dalam hidupku

A#

dan takkan pernah ada yang lain

C F C

di hatiku selain dirimu, oh..

F Dm

sudahlah buang semua ragu dalam jiwamu

A#

percayalah akan janji setiaku

C F

untuk selalu menjaga dirimu

* Reff

Dm Am

ervina, hanya kau yang terukir di hatiku

A#

dan ku selalu berharap semoga kita

C F

kan abadi selamanya

Dm Am

ervina, aku akan selalu mencintaimu

A# C

dan aku akan selalu merindukan dirimu

F C

selamanya houo..

F Dm

biarkan orang berkata lain kepadamu

A#

mereka hanya ingin membuat kita

C F C

saling membenci sulit ku pahami wouho..