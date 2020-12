Chord Gitar Lagu Every Kind Of Way H.E.R, Lirik Lagu Every Kind Of Way

Ilustrasi. Chord Every Kind Of Way dinyanyikan H.E.R, serta lirik lagu Every Kind Of Way.

chord gitar Every Kind Of Way dinyanyikan H.E.R.

lirik lagu Every Kind Of Way dalam kunci gitar atau chord H.E.R.

[Intro]

G F G F

[Verse 1]

C9 Bm7 Em7

Baby, the sound of you

Am7 D2 G

Better than a harmony

C9 Bm7 Em7

I want you off my mind

Am7

And on me

D2 G C9

Holding me closer than we've ever been before

Bm7 Em7

This ain't a dream

Am7

You're here with me

D2 G C9

Boy, it don't get no better than you

Bm7 Em7 Am7

For you, I wanna take my time

D2

All night

[Chorus]

G C9 Bm7

I wanna love you in every kind of way

Em7 Am7 D2

I wanna please you, no matter how long it takes

G C9 Bm7

If the world should end tomorrow and we only have today

Em7 Am7 D2 G C9

I'm gonna love you in every kind of way

[Verse 2]

Bm7 Em7 Am7

Give you all, give you all of me

D2 G

When you need it

C9

'Cause I need it

Bm7 Em7 Am7

I wanna fall like your favorite season

D2

I'll never get up

G C9

Stay here forever, babe

Bm7 Em7 Am7

It don't get no better than this

D2

Your kiss

[Chorus]

G C9 Bm7

I wanna love you in every kind of way

Em7 Am7 D2

I wanna please you, no matter how long it takes

G C9 Bm7

If the world should end tomorrow and we only have today

Em7 Am7 D2

I'm gonna love you in every kind of way

G C9 Bm7

I wanna love you in every kind of way

Em7 Am7 D2

I wanna please you, no matter how long it takes

G C9 Bm7

If the world should end tomorrow and we only have today

Em7 Am7 D2 G C9

I'm gonna love you in every kind of way

[Outro]

Bm7 Em7 Am7

I wanna love you

D2

I gotta love you

G C9

I wanna love you

Bm7 Em7 Am7 D2 G

I gotta love you

