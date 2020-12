Chord Gitar Lagu Terbang Bersamaku Kangen Band, Lirik Lagu Terbang Bersamaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Terbang Bersamaku dinyanyikan Kangen Band.

Intro: Am..G.. G..Am..

Am..G.. G..Am..[2x]

Am Em

Berhembuslah engkau.. angin malam

Am Em

Bawa serta laguku..

Am Em Am

Mengitari bumi ini.. hingga jauh..

Am Em

Akulah seorang.. petualang

Am Em

Yang mencari cinta sejati..

Am Em Am

Sampai mati aku akan.. tetap mencari..

Int. Am..G.. G..Am..

Am Em

Aku bagai biola yang tak berdawai

Am Em

Bila tidak engkau lengkapi

Am Em Am

Aku mohon agar engkau tinggal disini..

Am Em

Hamparan pasir putih menunggu

Am Em

Karang di lautan menangis..

Am Em Am

Bila aku tidak bisa.. melumpuhkanmu…

Reff I:

(Am-Bm) C G

Pe-luk erat tubuhku

F C

sentuhlah jemariku..

Am G

Rebahkan sayap sayap patahmu uuu..

C G

Dan terbanglah bersamaku

F C

‘tuk melintasi langit ke tujuh

Am G

Bawalah aku ke alam damaimu uuu….

Musik : C..G..F..C..

Am..G...

C G

Peluk erat tubuhku

F C -Bm

sentuhlah jemariku..

Am G -Am-Bm-C -Dm-Dm

Rebahkan sayap sayap patahmu…

Reff II:

Am-Bm C G

Pe-luk erat tubuhku

F C

sentuhlah jemariku..

Am G

Rebahkan sayap sayap patahmu uuu..

C G

Dan terbanglah bersamaku

F C

‘tuk melintasi langit ke tujuh

Am G

Bawalah aku ke alam damaimu uuu….

Outro : Am..G.. G..Am..

Itulah, chord gitar Terbang Bersamaku dinyanyikan Kangen Band, serta lirik lagu Terbang Bersamaku dalam kunci gitar atau chord Kangen Band.

