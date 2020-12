Chord Gitar Lagu Tuhan Sebut Sia-sia Amigdala, Lirik Lagu Tuhan Sebut Sia-sia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tuhan Sebut Sia-sia dinyanyikan Amigdala.

[Intro] C D C D C D

C

Aku

D

dingin

C D

Dan kau makin semarak

C D

menuang cuka di atas luka

C D Em Am

Aku mendakimu jauh sampai patah kaki

C D Em Am

Sedang kau mati suri berdendang sendiri

C D Em Am

Aku mendakimu jauh sampai patah kaki

C D Em Am

Sedang kau mati suri berdendang sendiri

[Instrument]

C D C D C D

C

Aku

D

Dingin

C D

Dan kau makin semarak

C D

menuang cuka di atas luka

C Am Em Am

Sejak itu tuhan sebut kita sia-sia x7

