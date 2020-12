Chord Gitar Lagu Berhenti Berharap Sheila On 7, Lirik Lagu Berhenti Berharap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Berhenti Berharap dinyanyikan Sheila On 7.

Termasuk, lirik lagu Berhenti Berharap dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.

Intro : Am G F E 2x



Am

aku tak percaya lagi

G

dengan apa yang kau beri

F

aku terdampar di sini

E

tersudut menunggu mati



Am

aku tak percaya lagi

G

akan guna matahari

F

yang dulu mampu terangi

E

sudut gelap hati ini



Musik : Am G F E



Am

aku berhenti berharap

G

dan menunggu datang gelap

F

sampai nanti suatu saat

E

tak ada cinta kudapat



Am

kenapa ada derita

G

bila bahagia tercipta

F

kenapa ada sang hitam

E F G F G

bila putih menyenangkan



Reff:

C Bb

aku pulang

Am G

tanpa dendam

F Em Dm F

kuterima kekalahanku



C Bb

aku pulang

Am G

tanpa dendam

F Em Dm Em

kusalutkan kemenanganmu



F

kau ajarkan aku bahagia

Em

kau ajarkan aku derita

F

kau tunjukkan aku bahagia

Em

kau tunjukkan kau derita

F

kau berikan aku bahagia

Em Dm A D#

kau berikan aku derita



E A Fm D#

aha... aha... aha...a...

E A Fm D# F G

aha... aha... aha...a...



Kembali ke : Reff



F Em

rebahkan tangguhmu

F Em

lepaskan perlahan

F Em Dm

kau akan mengerti semua



Musik: Am G F E



Am

aku berhenti berharap

G

dan menunggu datang gelap

F

sampai nanti suatu saat

E

tak ada cinta kudapat

Itulah, chord gitar Berhenti Berharap dinyanyikan Sheila On 7, serta lirik lagu Berhenti Berharap dalam kunci gitar atau chord Sheila On 7.

