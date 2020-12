Chord Gitar Lagu Bukan Jalan Kita Senja, Lirik Lagu Bukan Jalan Kita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bukan Jalan Kita dinyanyikan Senja.

Termasuk, lirik lagu Bukan Jalan Kita dalam kunci gitar atau chord Senja.

Capo di fret 3

Intro: C F C F

Am G F



Am

buatku merasakan

F

semua tak percuma

Am

cobalah kau ungkapkan

F

apa yang terjadi

Am

dalamnya penyesalan

F

bukan sebuah jawaban

C G F

coba buatku mengerti

.

Reff :

C

biarkan waktu

menjawab semua

F

arti hadirmu

di dalam hidupku

Am

kulanjutkan saja

G

langkah yang tersisa

F

meski harus tanpamu..



Am

kita memang berbeda

F

dan kita mengerti

Am

jalani kisah ini

F

seakan tiada akhir



Am

perbedaan bukanlah

F

suatu kesalahan

C G F

cinta yang satukan kita



Reff :

C

biarkan waktu

menjawab semua

F

arti hadirmu

di dalam hidupku

Am

kulanjutkan saja

G

langkah yang tersisa

F

meski harus tanpamu



C

saat nanti engkau

temukan dirinya

F

seseorang yang mungkin

buatmu bahagia

Am

satu hal yang pasti

G F

kau takkan pernah terganti

(Am)

ini bukan jalan kita.



Musik : Am G F

a a

Am G F

ini bukan jalan kita..

.

Reff :

C

biarkan waktu

menjawab semua

-Em F

arti ha-dirmu

di dalam hidupku

Am

kulanjutkan saja

G

langkah yang tersisa

F

meski harus tanpamu



C

saat nanti engkau

temukan dirinya

-Em F

seseorang yang mungkin

buatmu bahagia

Am

satu hal yang pasti

G F

kau takkan pernah terganti

C

ini bukan jalan kita

