Chord Gitar Lagu Makan Gak Makan Asal Kumpul Slank, Lirik Lagu Makan Gak Makan Asal Kumpul

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Makan Gak Makan Asal Kumpul dinyanyikan Slank.

Termasuk, lirik lagu Makan Gak Makan Asal Kumpul dalam kunci gitar atau chord Slank.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tepung Kanji Syahiba Saufa, Lirik Lagu Tepung Kanji

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Tentang Kita Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu

Intro : C G F G

C G F G



C G F G

hidup memang udah susah

C G F G

tapi jangan dibikin susah

C G F G

hidup memang bikin pusing

C G F G

jangan tambah dibawa pening



F Em Dm Em

selama kamu masih mencintaiku

F Em Dm G

selama kamu tetap setia...padaku uu



Reff:

C G F G

makan gak makan asal kumpul

C G F G

makan gak makan asal kumpul

C G

makan gak makan makan gak makan

F G

asal kumpul

C G

makan gak makan makan gak makan

F G C G F G

asal kau ada di sampingku...



C G F G

hari demi hari semakin parah

C G F G

kuatin semangat biar gak lemah

C G F G

gali gali lobang tutup lobang

C G F G

biar gak tambah banyak utang



F Em

tapi selama kita masih

Dm Em

masih cinta

F Em

tapi selama kita tetap

Dm G

bersatu...sama-sama aa



Reff:

C G F G

makan gak makan asal kumpul

C G F G

makan gak makan asal kumpul

C G

makan gak makan makan gak makan

F G

asal kumpul

C G

makan gak makan makan gak makan

F G C G F G

asal kau ada di sampingku...



..C G F G



C G F G

bulan ke bulan semakin gawat

C G F G

asal gak lapar sampai lewat

C G F G

kalau gak mikir cepat cepat

C G F G

bangsa Indonesia bisa kiamat



F Em

selama gak panik

Dm Em

dan mikir santai

F Em

selama kita semua

Dm G

tetap..cinta damai ai..



Reff:

C G F G

makan gak makan asal kumpul

C G F G

makan gak makan asal kumpul

C G

makan gak makan makan gak makan

F G

asal kumpul

C G

makan gak makan makan gak makan

F G

asal kau ada di sampingku...



C G Fm G

di sampingku

C G Fm G

di sampingku

C G Fm G

di sampingku

C G Fm G C

di sampingku

Itulah, chord gitar Makan Gak Makan Asal Kumpul dinyanyikan Slank, serta lirik lagu Makan Gak Makan Asal Kumpul dalam kunci gitar atau chord Slank.

( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )