Chord Gitar Lagu Yang Kurasa Reza Darmawangsa, Lirik Lagu Yang Kurasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Yang Kurasa dinyanyikan Reza Darmawangsa.

Termasuk, lirik lagu Yang Kurasa dalam kunci gitar atau chord Reza Darmawangsa.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tepung Kanji Syahiba Saufa, Lirik Lagu Tepung Kanji

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Tentang Kita Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu

[Intro]

C F Am G F

C

ku terbangun dari mimpi burukku

F

semuanya ada di pikiranku

Am G

tak menyangka usai sudah

F

cerita cinta

C

berusaha untuk melupakannya

F

namun percuma, tak bisa melepaskannya

Am G F

terdiam sendiri ku disini yeah yeah

Am G

lalu kau datang, tiba-tiba

F G

kau tanya aku mengapa?

[Reff ]

C

(I'm in love) ini yang kurasakan

F

(I'm in love) saat berjumpa dirinya

Am G

dan kutatap matanya

F G

tuk ku katakan ku cinta

C

waktu berlalu, kau slalu denganku

F

mengubah semua hari gelapku

Am G

kau hapuskan kenangan pahit yang kupikir

F G

tak bisa ku hapuskan

[Reff]

C

(I'm in love) ini yang kurasakan

F

(I'm in love) saat berjumpa dirinya

Am G

dan kutatap matanya

F G

tuk ku katakan ku cinta

C

(I'm in love) ku genggam erat tangannya

F

(I'm in love) takkan kulepas selamanya

Am G

hingga tiba saatnya

F G

tuk ku katakan ku cinta