Download Lagu Delusi Lyon & Rizky Febian, Lirik Lagu Delusi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Delusi adalah single terbaru hasil kolaborasi Lyon dan Rizky Febian, yuk download lagu Delusi dinyanyikan Lyon & Rizky Febian, serta lirik lagu Delusi.

Lirik Lagu Delusi

Terbawa ku di sini

Hanyut ke dalam sepi

Terpana oleh delusi cinta

Entah sampai kapan

Mampu ku bertahan

Harapkan dirimu

Berpaling lagi padaku

Ego diantara

Dua manusia

Biasa

Selama waktu masih ada

Ku tetap menjaga

Rasa yang telah nyata

Bagaikan pelita dijiwa

Dambakan akhir yang fana

Menari ku di dalam mimpi

Hingga akhir nanti

Berdua kan bersama

Sesaat biar kunikmati

Purnama terlewati

Kau tak kunjung kembali

Terpaku dalam memori

Hilang

Still, i'm longing

Still, i'm waiting

Still, i'm hoping

For the warmth you gave me

Still, i'm yearning

Still, i'm living

Still, i'm dreaming

For your arms to hold me

Berikut, link download lagu Delusi Lyon & Rizky Febian.

Link download lagu Delusi Joox

Link download lagu Delusi Spotify

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)