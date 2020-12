Chord Gitar Lagu Aoi Shiori Galileo Galilei, Lirik Lagu Aoi Shiori

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Aoi Shiori dinyanyikan Galileo Galilei.

Termasuk, lirik lagu Aoi Shiori dalam kunci gitar atau chord Galileo Galilei.

[Intro Tab]

(Harmonics)

e B

G D A E

[Verse]

E B

nan PEEJI mo tsuiyashite

F#m A

tsuzurareta bokura no kibun

E B

doushite ka ichigyou no

F#m A

kuuhaku o umerarenai

E B

oshibana no shiori hasande

F#m A E

kimi to korogasu tsukaisute no jitensha

B F#m

wasurekake no renga o

A G#m

tsumiageta basho ni yukou

C#m A B E

umi o miwatasu saka o kake nobotte

G#m C#m

kowai kurai ni aoi sora to

A

migite ni SAIDAA hidarite wa

B A G#m F#m N.C

zutto kimi o sagashite iru

[Refrain]

E B

sou yatte ima wa boku no hou e

F#m A

toitsumeru koto mo nakute

G#m C#m F#m

mada futari wa sugu soko ni

A A/C# F#5

iru no ni dou ka

B E B

mata aemasu you ni nante

A G#m F#m B E B

dou ka shite---eru mitai

