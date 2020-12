Chord Gitar Lagu Lembah Damai Ahmad Albar, Lirik Lagu Lembah Damai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Lembah Damai dinyanyikan Ahmad Albar.

Termasuk, lirik lagu Lembah Damai dalam kunci gitar atau chord Ahmad Albar.

Intro : Am Em

Am

Kupandang lembah yang hijau

Bm

dari puncak bukit aku terpukau

Am

kulihat rumput segar

Bm

bunga-bunga dan semak belukar

C

terhampar dataran permai

D Em

membujur luas di tebing landai

C

terhampar dataran permai

D Em

membujur luas di tebing landai

Chorus :

D C

Lembah damai lembah damai

G D

begitulah namamu..

D C

Lembah damai lembah damai

G D

kamulah cintaku..

C A Em

hahahaha..

Interlude : Em C Am Em

Am

Akan kuajak gadisku

Bm

Menikmati lembah itu hmmm

Am

Akan kugandeng tangannya

Bm

Akan kucumbu dirinya

C

Mungkin dia akan senang

D Em

dan slalu terkenang

C

Mungkin dia akan senang

D Em

dan slalu terkenang..

==> Kembali ke : Chorus

