Chord Gitar Lagu Menari Maliq & D'Essentials, Lirik Lagu Menari

chord gitar Menari dinyanyikan Maliq & D'Essentials.

lirik lagu Menari dalam kunci gitar atau chord Maliq & D'Essentials.

Intro:

Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7 X2

e B G D A E

Verse:

Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7

Menari nari kita trus menari meski hujan rintik turun

Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7

Mengalun ngalun bersama alunan angin malam berpelukan

Em7 Fmaj7

(Denganmu) berbagi senyuman

Em7 Fmaj7

(Denganmu) oooh



Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7

Melayang layang kita trus melayang meski langit tanpa bintang (0.55-1.22)

Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7

Mendayu dayu suara daun yang berjatuhan bermesraan

Em7 Fmaj7

(Denganmu) Mengisi lamunan

Em7 Fmaj7

(Denganmu) oooh



Chorus:

C Cmaj7 C7 Fmaj7

Oh lihat kita bertaburan bunga bunga

C Cmaj7 C7

Kupu kupu saling menyapa mengajak kita

Fmaj7 Em7 Dm7 Em7 Fmaj7 Em7 Fmaj/G

Terbang bersama ke sana, menari nari asmara



Intro x1 (instrumental break)

Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7



Verse 2:

Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7

Berjalan jalan memecah genangan jejak air rintik hujan

Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7

Bergandeng tangan berdua nyanyikan lagu cinta nostalgia

Em7 Fmaj7

(Denganmu) menggapai khayalan

Em7 Fmaj/G

(Denganmu) uuuh



Chorus:

C Cmaj7 C7 Fmaj7

Oh lihat kita bertaburan bunga bunga

C Cmaj7 C7

Kupu kupu saling menyapa mengajak kita

Fmaj7 Em7 Dm7 Em7 Fmaj7 Em7 Fmaj/G

Terbang bersama ke sana, menari nari asmara



Intro x2 (instrumental break + Flute solo)

Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7



Em7 Fmaj7

(Denganmu) mengisi lamunan

Em7 Fmaj7

(Denganmu) menggapai khayalan

Em7 Fmaj/G

(Denganmu) .........bahagia



Chorus:

C Cmaj7 C7 Fmaj7

Oh lihat kita bertaburan bunga bunga

C Cmaj7 C7

Kupu kupu saling menyapa mengajak kita

Fmaj7 Em7 Dm7

Terbang bersama ke sana,



C Cmaj7 C7 Fmaj7

Oohh Hati kita bertaburan bunga-bunga

C Cmaj7 C7

Kupu-kupu saling menyapa mengajak kita



Fmaj7 Em7 Dm7 Em7

Terbang bersama ke sana (terbang bersama ke sana)

Fmaj7 Em7 Dm7 Em7

Menari di atas sana (menari di atas sana)

Fmaj7 Em7 Dm7 Em7

Melantunkan lagu cinta (melantunkan lagu cinta)

Fmaj7 Em7 Dm7 Em7

Menari nari asmara (menari-nari asmara)



Outro: x4 (instrumental break)

Cmaj7 Cmaj7 Fmaj7 Fmaj7

