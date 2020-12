Chord Gitar Lagu Should I Zara Leola Feat Anneth, Lirik Lagu Should I

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Should I dinyanyikan Zara Leola Feat Anneth.

Termasuk, lirik lagu Should I dalam kunci gitar atau chord Zara Leola Feat Anneth.

C

Pertama berjumpa

Am

Ku tak ada rasa suka

F Fm

Biasa saja, apa adanya

C

Waktu demi waktu

Am

Perasaanku meragu

F Fm

Apakah kamu merasakan hal yang sama?

[Chorus]

C

How you stole my heart

Am

And I wish you're mine

F Em

I've never felt this way before

F Em

You're always on my mind

Dm

Tell me what can I do

G C

When I'm truly in love with you

C

Baru kusadari (baru ku sadari)

Am

Rasa ini tak berarti

Em F Em Dm G

Saat kau beri (saat kau beri), hatimu pada dirinya

[Chorus]

C

How you stole my heart

Am

And I wish you're mine

F Em

I've never felt this way before (never felt this before)

F Em

You're always on my mind

Dm G

And I don't wanna let things go

C

Should I let you know? (Should I l?t you know?)

Am

How I feel inside? (How I feel inside?)

F Em

This feeling that can't be denied

F Em

All that I see is you (All that I see is you)

Am Dm

Tell me what can I do

G Dm Am

When I'm truly in love with you

Em F

I was truly in love with you

Dm Em

Truly in love with you

G# G G#

Uuu...uuu...

[Chorus]

C#

How you stole my heart

A#m

And I wish you're mine

F# Fm

I've never felt this way before (felt this way before)

F# Fm

You're always on my mind

D#m G#

And I don't wanna let things go

C#

Should I let you know?

A#m

How I feel inside?

F# Fm

This feeling that can't be denied

F# A#m

All that I see is you

D#m

Tell me what can I do

G# F/A A#m

When I'm truly in love with you

D#m G# C#

Truly in love with you.

Itulah, chord gitar Should I dinyanyikan Zara Leola Feat Anneth, serta lirik lagu Should I dalam kunci gitar atau chord Zara Leola Feat Anneth.

( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )