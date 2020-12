Chord Gitar Lagu Bubrah Om Wawes, Lirik Lagu Bubrah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bubrah dinyanyikan Om Wawes.

Termasuk, lirik lagu Bubrah dalam kunci gitar atau chord Om Wawes.

(Intro) Am Dm G C

F E Am

Am Em

aku.. wis kroso..

F C E

tresno iki mung disio sio..

Am Em

kowe ora keroso loro..

F C Bm Am

aku ning kene.. mbok ting..galno..

F G

hoo.. o..

Am Em

aku tok larani..

F C E

rasane ati tertusuk duri..

Am Em

kenangan sing wis dilakoni

F C Bm Am G

raiso ilang mbekas.. ning ati..

F G

hoo.. o..

F G C Bm Am G

janjimu.. sing tok ucapke.. ning aku..

F G Am

wis ilang katut miline.. eluhku..

(Chorus)

Dm G

angel tak jelaske..

C F

roso tresno ku nggo kowe..

Dm E

sing tak pikir ojo nganti..

Am A

bubrah sak kabehe..

Dm G

meski ono.. dalan liyo..

C F

arepo aku sing loro..

Dm E Am

senadyan ora iso nyanding.. aku lilo..

(Int.) Dm G C F Dm E Am A

Dm G C F Dm E Am A

F G C Bm Am G

janjimu.. sing tok ucapke.. ning aku..

F G Am

wis ilang katut miline.. eluhku..

(Chorus)

Dm G

angel tak jelaske..

C F

roso tresno ku nggo kowe..

Dm E

sing tak pikir ojo nganti..

Am A

bubrah sak kabehe..

Dm G

meski ono.. dalan liyo..

C F

arepo aku sing loro..

Dm E Am

senadyan ora iso nyanding.. aku lilo..

Dm G

angel tak jelaske..

C F

roso tresno ku nggo kowe..

Dm E

sing tak pikir ojo nganti..

Am A

bubrah sak kabehe..

Dm G

meski ono.. dalan liyo..

C F

arepo aku sing loro..

Dm E Am

senadyan ora iso nyanding.. aku lilo..

