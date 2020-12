Chord Gitar Lagu Calm Down Pete Yorn, Lirik Lagu Calm Down

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Calm Down dinyanyikan Pete Yorn.

Termasuk, lirik lagu Calm Down dalam kunci gitar atau chord Pete Yorn.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tepung Kanji Syahiba Saufa, Lirik Lagu Tepung Kanji

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Tentang Kita Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu

[Intro]

D Em D Em

G Em G Em



[Verse 1]

D Em D Em

All is well in my hometown

D Em D Em

People sleeping in the streetlight

G Em G Em

If there's a memory at all

D Em D Em

I wish I knew then what I know now



[Chorus]

Bm

Calm down

G D

You know I'm tellin' the truth

Bm

And when I look at you

G D

You know I'm tellin' the truth

Em

Calm down

F#m G

I never had to choose

Em

'Cause when I look at you

F#m G

I know there's nothin' to lose



[Verse 2]

D Em D Em

All is well in your world now

D Em D Em

People dreamin' through the daylight

G Em G Em

All the melodies come back

D Em D Em

I wish I knew then what I know now

[Chorus]

Bm

Calm down

G D

You know I'm tellin' the truth

Bm

And when I look at you

D D

You know I'm tellin' the truth

Em

Calm down

F#m G

I never had to choose

Em

'Cause when I look at you

F#m G

I know there's nothin' to lose



[Outro]

Em G Em

All the tears I cried

D Em

But I wouldn't change a thing

D Em

No, I wouldn't change a thing

G Em G Em

All the times we tried

D Em

But I wouldn't change a thing

D Em

No, I wouldn't change a thing

G Em

Calm down



[Outro]

D Em D Em

G Em G Em

D

Itulah, chord gitar Calm Down dinyanyikan Pete Yorn, serta lirik lagu Calm Down dalam kunci gitar atau chord Pete Yorn.

( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )