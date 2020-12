Chord Gitar Lagu Heavy Rotation AKB48, Lirik Lagu Heavy Rotation

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Heavy Rotation dinyanyikan AKB48.

Termasuk, lirik lagu Heavy Rotation dalam kunci gitar atau chord AKB48.

[Chorus]

E

I want you!

G#m

I need you!

C#m

I love you!

E B

Atama no naka

A B E C#m

Gangan natteru musiku

F#m B E

Hebii rooteeshon



[Verse 1]

E

Poppukoon ga

G#m

Hajikeru you ni

C#m A B

Suki to iu moji ga odoru

E

Kao ya koe wo

G#m

Omou dake de

C#m A B

Ite mo tatte mo irarenai



[Pre-Chorus]

A B E C#m

Konna kimochi ni nareru tte

A F#m B

Boku wa tsuite iru ne



[Chorus]

E

I want you!

G#m

I need you!

C#m

I love you!

E B

Kimi ni aete

A B E C#m

Dondon chikadzuku sono kyori ni

A F#m B

Max hai tenshon

E

I want you!

G#m

I need you!

C#m

I love you!

E B

Haato no oku

A B E C#m

Janjan afureru itoshisa wa

F#m B E

Hebii rooteeshon



[Verse 2]

E

Hito wa dare mo

G#m

Isshou no uchi

C#m A B

Nankai aiseru no darou?

E

Tatta ichido

G#m

Wasurerarenai

C#m A B

Koi ga dekitara manzoku sa



[Bridge]

A B E C#m

Sonna tokimeki wo kanjite

A F#m B

Hana wa hokorobu no kana



[Chorus]

E

I feel you!

G#m

I touch you!

C#m

I hold you!

E B

Yume no naka de

A B E C#m

Dandan ookiku natte yuku

A F#m B

Boku no imajineeshon

E

I feel you!

G#m

I touch you!

C#m

I hold you!

E B

Kono omoi wo

A B E C#m

Binbin tsutaete hoshii kara

F#m B E

Hebii rooteeshon



[Verse 3]

E

Itsumo kiiteta

G#m

Favourite song

Bm C#7 F#m

Ano kyoku no you ni

A Am

Zutto kurikaeshite

E C#7/G#

Nijuuyo jikan

A Am B

Kimi dake rikuesuto chuu



[Chorus]

E

I want you!

G#m

I need you!

C#m

I love you!

E B

Kimi ni aete

A B E C#m

Dondon chikadzuku sono kyori ni

A F#m B

Max hai tenshon

E

I want you!

G#m

I need you!

C#m

I love you!

E B

Haato no oku

A B E C#m

Janjan afureru itoshisa wa

F#m B E

Hebii rooteeshon



Itulah, chord gitar Heavy Rotation dinyanyikan AKB48, serta lirik lagu Heavy Rotation dalam kunci gitar atau chord AKB48.

