Chord Gitar Lagu Kusumaning Ati Didi Kempot, Lirik Lagu Kusumaning Ati 

chord gitar Kusumaning Ati dinyanyikan Didi Kempot.

lirik lagu Kusumaning Ati dalam kunci gitar atau chord Didi Kempot.

intro : Am . . F . . ( 2x ) Am . . .

Dm F - Bb Am

F . . E . . Am . .



F Am

kusumaning ati . . . .

Am F E

duh wong ayu . . . kang tak anti - anti . . .

E F

mung tekamu . . biso gawe . .

E Am

tentrem ning atiku . . .

F Am

biyen nate janji . . . .

Am F E

tak ugemi . . . ora bakal lali

E F

tur kelingan . . . jroning ati

E Am Am A - B - C - C# - E

sak bedahing . . bumi . .

Dm A Dm

kadung koyo ngene . . .

A Dm

sak iki piye . . karepe

G F Am Am A - B - C - C# - E

. . . malah mirangake . . .

Dm A Dm

manis pambukane . . .

A Dm

kok pahit tibo mburine

G F Am

. . . malah mangkelake

F Am

amung pamujiku . .

Am F E

mugo - mugo . . . rak ono rubedho

E F

sak pungkure . . nggonmu lungo

E Am

ora kondo - kondo

music : Am . . . F . . Dm . . Bb . . Am . .

Dm E Am

F . . E . . Am . .



[ kembali ke awal lagu ]

chord gitar Kusumaning Ati dinyanyikan Didi Kempot, serta lirik lagu Kusumaning Ati dalam kunci gitar atau chord Didi Kempot.