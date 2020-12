Chord Gitar Lagu Lawang Ati Deviana Safara, Lirik Lagu Lawang Ati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Lawang Ati dinyanyikan Deviana Safara.

Termasuk, lirik lagu Lawang Ati dalam kunci gitar atau chord Deviana Safara.

intro : Am . . G . . F . . C . .

Dm . . E . . Am …

F … … … E . .

( * )

Am

ngamboro ning angenku

G

tansah eling marang sliramu

F

senadjan wis tak cobo

C E …

nglalek ake jenengmu

( * * )

Am

sing tansah tak tembangke

G

laras kangen jero atiku

F

sing tansah tak suworokke

C E …

gending tresno ning dodoku . .

( # )

Dm

opo pancen kudu tak lilo

Am

mergo rabiso duweni

E

tresno sliramu …

int : F . . E . . F . . E . .

reff :

Am

nadjan tak tutup lawang atiku

A Dm

soko kabeh crito lan tresnamu

G

nanging soyo rabiso ngilangke

C E

tresnaku marang sliramu …



Am

nadjan tak tutup lawang atiku

A Dm

soko kabeh crito lan tresnamu

G

nanging sliramu soyo kepatri

C E

ning jero atiku …

int : Am . . G . . F G Am . . ( 2x )

kembali ke : ( * ) . ( * * ) . ( # )



int : F . . E . . ( 2x ) F - F E

kembali ke : reff ( 2x )

outro : F . . E . . F . . Am

Itulah, chord gitar Lawang Ati dinyanyikan Deviana Safara, serta lirik lagu Lawang Ati dalam kunci gitar atau chord Deviana Safara.