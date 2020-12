Chord Gitar Lagu Show Me How Men I Trust, Lirik Lagu Show Me How

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Show Me How dinyanyikan Men I Trust.

chord gitar Show Me How dinyanyikan Men I Trust.

[Intro]

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Dm7

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Bbmaj7



[Verse 1]

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Dm7

Show me how you care

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Dm7

Tell me how you were loved before

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Dm7

Show me how you smile

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Bbmaj7

Tell me why your hands are cold



[Chorus]

Amaj7 Fmaj7 Dm7

(show me how) I’m turning around, I’m having visions of you

E7 Amaj7

But then I understand

Fmaj7 Dm7

The friend I’m dreaming of is far away

E7 Am7

But I’m here... I’m here



[Interlude]

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Dm7



[Verse 2]

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Dm7

Show me how you’re proud

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Dm7

Tell me how you reach the moon



[Bridge]

Fmaj7 G7 Dm7 E7

My thoughts are away tonight

Fmaj7 G7 Dm7 E7

My heart fell to love again



[Chorus]

Amaj7 Fmaj7 Dm7

(show me how) I’m turning around, I’m having visions of you

E7 Amaj7

But then I understand

Fmaj7 Dm7

The friend I’m dreaming of is far away

E7 F#m F#m/F F#m/E

And doesn’t feel my love

F#m/Eb Dmaj7 E6 Am7

But I do... I do



[Outro]

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Dm7

Am7 Cmaj7/G Fmaj7 Bbmaj7

