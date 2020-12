Chord Gitar Lagu Wakuncar Vita Alvia, Lirik Lagu Wakuncar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Wakuncar dinyanyikan Vita Alvia.

Termasuk, lirik lagu Wakuncar dalam kunci gitar atau chord Vita Alvia.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tepung Kanji Syahiba Saufa, Lirik Lagu Tepung Kanji

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Tentang Kita Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu

Intro Am G Am

Am G Am

C G F

Am G Am

Am G Am

C G F Am

.

Am G Am

bila malam malam minggu tiba

Am G Am

anak muda mengatur rencana

C G

pacar yang mana yang mana mana

F

giliran jumpa



Am G Am

bila malam malam minggu tiba

Am G Am

anak muda mengatur rencana

C G

pacar yang mana.. yang mana mana

F

giliran jumpa



Chorus

Am G

wakuncar waktu kunjung pacar

F E

wakuncar cari cari pacar

Am G

wakuncar waktu kunjung pacar

F E

wakuncar cari cari pacar



Am F

wakuncar hooo.. wakuncar hooo

Dm E

wakuncar hooo oo.. hoo

Am F

wakuncar hooo.. wakuncar hooo

Dm E Am

wakuncar hooo oo.. hoo..ooo

Int. Am

.

Am G Am

bila malam malam minggu tiba

Am G Am

anak muda mengatur rencana

C G

pacar yang mana.. yang mana mana

F

giliran jumpa



Am G Am

bila malam malam minggu tiba

Am G Am

anak muda mengatur rencana

C G

pacar yang mana yang mana mana

F

giliran jumpa

Chorus

Am G

wakuncar waktu kunjung pacar

F E

wakuncar cari cari pacar

Am G

wakuncar waktu kunjung pacar

F E

wakuncar cari cari pacar



Am F

wakuncar hooo.. wakuncar hooo

Dm E

wakuncar hooo oo.. hoo

Am F

wakuncar hooo.. wakuncar hooo

Dm E Am

wakuncar hooo oo.. hoo..ooo



Int. Am

Am G Am

bila malam malam minggu tiba

Am G Am

anak muda mengatur rencana

C G

pacar yang mana.. yang mana mana

F

giliran jumpa



Am G Am

bila malam malam minggu tiba

Am G Am

anak muda mengatur rencana

C G

pacar yang mana.. yang mana mana

F

giliran jumpa..



Chorus

Am G

wakuncar waktu kunjung pacar

F E

wakuncar cari cari pacar

Am G

wakuncar waktu kunjung pacar

F E

wakuncar cari cari pacar



Am G

wakuncar waktu kunjung pacar

F E

wakuncar cari cari pacar

Am G

wakuncar waktu kunjung pacar

F E

wakuncar cari cari pacar



Am F

wakuncar hooo.. wakuncar hooo

Dm E

wakuncar hooo oo.. hoo

Am F

wakuncar hooo.. wakuncar hooo

Dm E Am

wakuncar hooo oo.. hoo..ooo

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Wakuncar - Vita Alvia (Versi DJ Remix Kentrung)

Itulah, chord gitar Wakuncar dinyanyikan Vita Alvia, serta lirik lagu Wakuncar dalam kunci gitar atau chord Vita Alvia. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)