Chord Gitar Pergilah Adinda Element, Lirik Lagu Pergilah Adinda

chord gitar Pergilah Adinda milik Element.

lirik lagu Pergilah Adinda dalam kunci gitar atau chord Element.

Intro: C..F..Am..-G F..

F G

.. Andaikan ku dapat memilih

F G

.. terbaik tuk kita

F G

.. tak pernah sekalipun ku berharap

F G

.. kau meninggalkanku ..

(*)

Em Am

Karena se..mua kenangan

Dm G

takkan mungkin terhapus waktu

Em Am

dan di dalam.. hatiku nyata

F-Em -Dm-C -Bb G..

tertu-lis na-ma-mu...

Reff:

C F

Pergilah adinda raihlah cintamu

Am G

kan kusimpan rindu di dalam hati

C F

aku yang pertama takkan pernah rela

Am Em Dm

bila kau di sana tiada….

G

..temukan bahagia..

F G

..Aku memang tak pandai merangkai

F G

..untai kata cinta

F G

..namun segala daya yang kupunya

F G

..hanyalah untukmu..

Kembali ke : (*), Reff I

Musik: F G F G G# A# G# G

G

Hanya doa yang selalu tertanam di jiwa

G Am G A

pergilah adinda… raihlah cintamu..



Reff II:

D G

Pergilah adinda raihlah cintamu

Bm A

kan kusimpan rindu di dalam hati

D G

aku yang pertama takkan pernah rela

Bm F#m Em A

bila kau tiada… bahagia..

D G

Pergilah adinda raihlah cintamu

Bm A

kan kusimpan rindu di dalam hati

(Bm) (A/C#)

aku yang pertama takkan pernah rela

Bm F#m G F#m Em

bila kau di sana tiada… oho

A D

..temukan bahagia….

chord gitar Pergilah Adinda milik Element serta lirik lagu Pergilah Adinda dalam kunci gitar atau chord Element.