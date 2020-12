Download Lagu MP3 Jaran Goyang Nella Kharisma, Streaming MP3 Jaran Goyang

Apa salah dan dosaku, sayang?

Cinta suciku kau buang-buang

Lihat jurus yang 'kan kuberikan

Jaran goyang, jaran goyang

Sayang, janganlah kau waton serem

Hubungan kita semula adem

Tapi sekarang kecut bagaikan asem

Semar mesem, semar mesem

Jurus yang sangat ampuh, teruji, terpercaya

Tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter

Cukup siji solusinya, pergi ke mbah dukun saja

Langsung sambat, "Mbah, saya putus cinta!"

Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua

Semar mesem namanya, jaran goyang jodohnya

Cen rodok ndagel syarate penting di lakoni wae

Ndang dicubo mesti hasil terbukti kasiate gejrot