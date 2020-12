Download Lagu MP3 Kudune Aku Putri Varenza, Streaming MP3 Kudune Aku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, download lagu MP3 Kudune Aku dinyanyikan Putri Varenza di Spotify.

Kamu bisa unduh lagu atau streaming MP3 Kudune Aku.

Berikut, lirik lagu Kudune Aku dinyanyikan Putri Varenza.

mungkin takdire koyo ngene

iso nyawang nanging ra iso nyanding

pancen kabeh salahmu, koe lungo seko atiku

tatune ati loro tekan seprene

jerune roso ati iki

kelingan nalikane dadi siji

nanging saiki bedo koe wes karo wong lio

aku ikhlas karo mung ngelus dodo

kudune aku neng sandingmu, neng atimu

aku isih sayang, raiso ninggal kenangan

janjimu wingi bebarengan nganti tekan bebrayan

nanging saiki malah mblenjani janji, loro ati iki

jerune roso ati iki

kelingan nalikane dadi siji

nanging saiki bedo koe wes karo wong lio

aku ikhlas karo mung ngelus dodo

kudune aku neng sandingmu, neng atimu

aku isih sayang, raiso ninggal kenangan

janjimu wingi bebarengan nganti tekan bebrayan

nanging saiki malah mblenjani janji, loro ati iki

kudune aku neng sandingmu, neng atimu

aku isih sayang, raiso ninggal kenangan

janjimu wingi bebarengan nganti tekan bebrayan

nanging saiki malah mblenjani janji, loro ati iki

Link streaming MP3 Kudune Aku Putri Varenza

Itulah, download lagu MP3 Kudune Aku dinyanyikan Putri Varenza di Spotify serta streaming MP3 Kudune Aku. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )