Download Lagu Should I Zara Leola & Anneth Delliecia, Lirik Lagu Should I

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Should I adalah lagu terbaru hasil kolaborasi Zara Leola dan Anneth Delliecia, yuk download lagu Should I dinyanyikan Zara Leola & Anneth Delliecia, serta lirik lagu Should I.

Lirik Lagu Should I

Pertama berjumpa

Ku tak ada rasa suka

Biasa saja, apa adanya

Waktu demi waktu

Perasaanku meragu

Apakah kamu merasakan hal yang sama?

How you stole my heart

And I wish you're mine

I've never felt this way before

You're always on my mind

Tell me what can I do

When I'm truly in love with you

Baru ku sudari (baru ku sadari)

Rasa ini tak berarti

Saat kau beri (saat kau beri), hatimu pada dirinya

How you stole my heart

And I wish you're mine

I've never felt this way before (never felt this before)

You're always on my mind

And I don't wanna let things go

Should I let you know? (Should I lеt you know?)

How I feel inside? (How I feel inside?)

This feeling that can't be dеnied

All that I see is you (All that I see is you)

Tell me what can I do

When I'm truly in love with you

I was truly in love with you

Truly in love with you

Uuu...uuu...

How you stole my heart

And I wish you're mine

I've never felt this way before (felt this way before)

You're always on my mind

And I don't wanna let things go

Should I let you know?

How I feel inside?

This feeling that can't be denied

All that I see is you

Tell me what can I do

When I'm truly in love with you (truly in love with you)

Truly in love with you.

Berikut, link download lagu Should I Zara Leola & Anneth Delliecia.

Link download lagu Should I Joox

Link download lagu Should I Spotify

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)