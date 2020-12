Chord Gitar Bintang 14 Hari Kangen Band dan Lirik Lagu Bintang 14 Hari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bintang 14 Hari milik Kangen Band.

Serta, lirik lagu Bintang 14 Hari dalam kunci gitar atau chord Kangen Band.

Intro: C..F..C..G..

C F

(Empat belas) 14 hari

G C

kumencari dirimu

C F

untuk menanyakan

G C

di manakah dirimu..

C F

(Empat belas) 14 hari

G C

ku datangi rumahmu

C F

agar engkau tahu

G C

tertatih ku menunggumu..

F G C

Aku.. kangen sama kamu

F G C

apa kamu udah nggak sayang aku..

C F

Maafkanlah aku

G C

lari dari kenyataan

C F

bukan karna aku

G C

tak punyai rasa sayang..

C F

Maafkan lah aku

G C

mencoba tuk berlari

C F

karna suatu nanti

G C

engkau pasti kan mengerti..

F G C

Kamu.. pacar terbaikku

F G

walau hanya.. sekejap di hati

Reff:

C G Dm Am

Mengapa.. hanya sekejap saja

C G

kumerasakan indahnya

Dm Am

dengan dirimu ..

C G Dm Am

Mengapa.. hanya untaian kata

C G

kurasa tiada sempurna

Dm Am

cerita cinta kita..