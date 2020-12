Chord Gitar Hilang Harapan Stand Here Alone dan Lirik Lagu Hilang Harapan

Ilustrasi. chord gitar Hilang Harapan milik Stand Here Alone dan Lirik Lagu Hilang Harapan.

chord gitar Hilang Harapan milik Stand Here Alone.

lirik lagu Hilang Harapan dalam kunci gitar atau chord Stand Here Alone.

Intro : G C G D

Em C G D

Em F#-C D-Em

F#-C D

Em F# C

Sebelum gelap kita tertawa

D Em

Berjanji setia sampai ujung masa

F# C

Meski kau dan aku jauh di sana

D Em

Ingat janji kita untuk selamanya..

F# C

Hilang harapan

D Em

Saat kau katakan semua tlah usai..

F# C

Kau menemukan

D G

Yang baru kini aku kau tinggalkan

Reff :

D

Meski sendiri aku kan bertahan

Em

Memegang janji yang kita ucapkan

C

Berat rasanya hatiku berkata

G

Semoga bahagia engkau dengannya

D

Selama mataku bisa menatap

Em

Ku kenang kau sebagai memori kelam

C

Ingin rasanya hatiku berkata

G

Ingat janji dulu kita bersama..

Intro : G

D-Em F# C

Walaupun gelap ku coba tertawa

D Em

Bertahan sendiri meskipun semua percuma

F# C

Kau pergi tanpa kata aku tak pernah ada

D Em

Hatiku pun bicara, semoga kau bahagia

F# C

Hilang harapan

D Em

Saat kau katakan semua tlah usai..

F# C

Kau menemukan

D G

Yang baru kini aku kau tinggalkan

Reff :

D

Meski sendiri aku kan bertahan

Em

Memegang janji yang kita ucapkan

C

Berat rasanya hatiku berkata

G

Semoga bahagia engkau dengannya

D

Selama mataku bisa menatap

Em

Ku kenang kau sebagai memori kelam

C

Ingin rasanya hatiku berkata

G

Ingat janji dulu kita bersama..

Intro : Em F#-C D-Em F#-C (2x)

D-Em F# C

Seperti cahaya yang kau padamkan

D Em

Kau tinggalkan ku dengan kesepian

F# C

Terlintas di benak untuk melawan

D G

Tuk hapus kesedihan (kesedihan..)

Reff :

D

Meski sendiri aku kan bertahan

Em

Memegang janji yang kita ucapkan

C

Berat rasanya hatiku berkata

G

Semoga bahagia engkau dengannya

D

Selama mataku bisa menatap

Em

Ku kenang kau sebagai memori kelam

C

Ingin rasanya hatiku berkata

Em F#-C

Ingat janji dulu kita bersama..

Em F#-C

Ingat janji dulu kita bersama..

G

Ingat janji dulu kita bersama..

chord gitar Hilang Harapan milik Stand Here Alone serta lirik lagu Hilang Harapan dalam kunci gitar atau chord Stand Here Alone.