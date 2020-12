Chord Gitar Lagu 50 Proof eaJ, Lirik Lagu 50 Proof

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar 50 Proof dinyanyikan eaJ.

lirik lagu 50 Proof dalam kunci gitar atau chord eaJ.

[Verse]

F Fmaj7

Do you still wake to sunsets

F7

and eat home alone

Bbmaj7

watching the moonrise

Bbm7

asking on and on

Am7 Dm7/G Fsus4

what's gone wrong



F Fmaj7

How you been doing

F7

you sleeping alright

Bbmaj7

I'm worried your tears



Bbm7

still wake you up at night

Am7

and you know why

Bbm7

but you don't know why

Fsus4

at the same time



F Fmaj7 F7

Hoooo

Bbmaj7 Bbm7

Who holds you on your 50 proof high

Am7

been worried all night

Dm7/G

wondering all night

Fsus4

who loves you now



F Fmaj7 F7

Hooooo

Bbmaj7

Who wipes the problems

Bbm7

like leaves turned autumn

Am7

when they won't stop falling

Bb

from your eyes

Fsus4

and from your sighs

F

who loves you



Fmaj7 F7 Bbmaj7 Bbm7 Am7 Fsus4/G Bb/C

now

chord gitar 50 Proof dinyanyikan eaJ, serta lirik lagu 50 Proof dalam kunci gitar atau chord eaJ.

