Chord Gitar Lagu Biarlah Killing Me Inside, Lirik Lagu Biarlah

Intro : Am Em F G

Am Em F G

Am Em F

semua yang berlalu

G

tlah menjadi kenangan

Am Em F

dan seakan kulupakan

G

karena ku tak sejalan

Musik: Am Em F G

*)

Am Em

dan tak mungkin

F

ku bertahan

G

meski telah ku coba

Am Em F

semuanya tak berguna

G

terbuang sia sia…

Reff:

C F Am

dirimu di hatiku

G

sudah terlalu lama

C F Am

biarlah Ku mencoba

G

untuk tinggalkan semua

Musik: Am Em F G

Kembali ke *), Reff

Musik: F Am F G

Kembali ke Reff

