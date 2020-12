Chord Gitar Lagu Jangan Pernah Berubah ST 12, Lirik Jangan Pernah Berubah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Jangan Pernah Berubah dinyanyikan ST 12.

Termasuk, lirik lagu Jangan Pernah Berubah dalam kunci gitar atau chord ST 12.

Am Em

Biarkan waktu teruslah berputar

Dm Am

Mencintai kamu penuh rasa sabar

C Dm

Meski sakit hati ini kau tinggalkan

Em E

Ku ikhlas 'tuk bertahan

Am Em

Cintaku padamu begitu besar

Dm Am

Namun kau tak pernah bisa merasakan

C Dm

Meski sakit hati ini kau tinggalkan

Em E

Ku ikhlas 'tuk bertahan

(*)

F G C Bm Am

Kau meninggalkanku tanpa perasaan

Bm E Am

Hingga ku jatuhkan air mata

Em Am

Kekecewaan ku sungguh tak berarah

Dm E Am

Biarkan ku harus bertahan

Reff 1:

F G C

Jangan pernah kau coba untuk berubah

Dm E Am

Tak relakan yang indah hilanglah sudah

F G C

Jangan pernah kau coba untuk berubah

Dm E Am

Tak relakan yang indah hilanglah sudah

Musik: F G C Dm E Am

F Dm E

Kembali ke : (*), Reff 1

Reff 2:

F G C

Jangan pernah kau coba untuk berubah

Dm E Am

Ku relakan yang indah dalam hatinya

Outro: F G C Dm E Am (2x)

