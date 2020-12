Chord Gitar Lagu Kenanglah Zigaz, Lirik Lagu Kenanglah. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kenanglah dinyanyikan Zigaz.

Termasuk, lirik lagu Kenanglah dalam kunci gitar atau chord Zigaz.

**

C Fm C

Fm F

C E Am G

Kuterlelap dalam rasa

F Am Dm G

dalamnya apa pun kian terasa

C E Am G

air mata dan kepedihan hati

F G C

mengisi hari-hariku tanpamu

* Reff

F G C E

cinta yang kupuja entah ke mana

F G C C E

kuharus relakan

E-F G C Am

dan bila cintamu tlah menghilang

Dm G C

kenanglah aku

Fm F

C E Am G

jiwa yang amat berduka

F Am Dm G

terderai tetes air mata

C E Am G

oh mencoba tuk mengenang cintamu

F G C

sampai kapan pun kan selalu cinta

* Reff