Chord Gitar Lagu Mawar Merah Slank, Lirik Lagu Mawar Merah

Intro : G C G C Em D C

G C

Memang ku tak mampu belikan dia perhiasan

G C

tak pernah atau memberi kemewahan

D Em

Tapi kuyakin dia bahagia

D C

Tanpa itu semua.

G C

Walau memang dirimu bernasib baik, bapak lo kaya

G C

Yang selalu kau andalkan untuk mendapatkannya

D Em

Percuma kau dekati dia

D C

Karena cintanya pasti untukku

G C

Aya ya ya..Aya ya ya simpan saja uangmu

G C

Aya ya ya..Aya ya ya bawa pergi mercy mu

G C

Aya ya ya..Aya ya ya

Em D C

Enyah dari bunga mawarku

Em D C

Enyah dari mawar merahku

G

Karena dia milikku

Musik : G C G C D Em D C

G C

Memang penampilanku, juga rupaku slengean

G

Memang cara hidupku tak teratur

V

pengangguran (kata orang sih !)

D Em

Tapi ku yakin dia bahagia

D C

karena dia mawar merahkuuu

