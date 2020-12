Chord Gitar Lagu Pergilah Kasih Chrisye, Lirik Lagu Pergilah Kasih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pergilah Kasih dinyanyikan Chrisye.

Termasuk, lirik lagu Pergilah Kasih dalam kunci gitar atau chord Chrisye.

[Intro] G Em C D

G Em C D

G C

Tak pernah kusangka ini terjadi

D G

Kisah cinta yang sesuci ini

Em Am

Kau tinggalkan begitu saja

C D

Sekian lamanya kita berdua

G C

Tak kusangka begitu cepat berlalu

D G

Tuk mencari kesombongan diri

Em Am

Lepas s’gala yang pernah kau ucapkan

C D

Kau tinggalkan daku

[Chorus]

G D Em

Pergilah kasih kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D G

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

[Interlude] G C D G Em Am C D

G C

Tak kusangka begitu cepat berlalu

D G

Tuk mencari kesombongan diri

Em Am

Lepas s’gala yang pernah kau ucapkan

C D

Kau tinggalkan daku

[Chorus]

G D Em

Pergilah kasih kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

G D Em

kejarlah keinginanmu

C G D

Selagi masih ada waktu..

G D Em

Jangan hiraukan diriku

Am G

Aku rela berpisah demi untuk dirimu

C D G

S’moga tercapai s’gala keinginanmu

[Outro] G Em C D

G Em C D

Itulah, chord gitar Pergilah Kasih dinyanyikan Chrisye, serta lirik lagu Pergilah Kasih dalam kunci gitar atau chord Chrisye.