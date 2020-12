Chord Gitar Lagu Pergilah Kasih Elsa Pitaloka, Lirik Lagu Pergilah Kasih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pergilah Kasih dinyanyikan Elsa Pitaloka.

Capo di fret 5

Intro Am F G Am

Am F Dm E

Am

jangan jangan risaukan hadirku

F

jika di hatimu tiada lagi tersisa

Dm Am

cinta.. yang berbunga-bunga

F G Am

bersemi di taman hati ini

F G Am

merekah harumnya wangi

Intro F G Am

Am

percuma saja kita terus melangkah

F

jika tujuan tak lagi satu arah

Dm Am

kasih rela aku kecewa

F G Am

pergilah mengejar mimpimu

F G Am

jangan risaukan diriku

F G Am

pergilah mengejar cintamu

F G Am

acuhkan saja cintaku

Chorus

C G

asalkan engkau bahagia

F

tersenyum bersama dunia

G

biarlah aku yang mengalah

C G

tak mungkin dipaksakan

Am

harusnya aku mengerti

F G

bahwa cinta tak musti memiliki

F G

pergilah kekasih

F G (Am)

tinggalkan saja aku sendiri

Int. Am Em F G

Am G F E